11:16 (мск), источник: ТАСС
МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США и ЕС против России
В КНР надеются, что проблему в отношениях стран удастся решить.
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ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на урегулирование проблемы, связанной с американскими и европейскими санкциями против РФ
«Мы надеемся, что Россия и соответствующие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить риски путем переговоров и мирного диалога», — сообщил он на регулярном брифинге.
Как уточнил дипломат, Пекин не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. «То, как будет решен вопрос с Навальным — проблема, которой должна заниматься только Россия, — пояснил Ван Вэньбинь. — При осуществлении взаимодействия на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям».
Соединенные Штаты во вторник