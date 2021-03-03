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11:16 (мск), источник: ТАСС

МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США и ЕС против России

В КНР надеются, что проблему в отношениях стран удастся решить.

Источник: AP 2020

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на урегулирование проблемы, связанной с американскими и европейскими санкциями против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Мы надеемся, что Россия и соответствующие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить риски путем переговоров и мирного диалога», — сообщил он на регулярном брифинге.

Как уточнил дипломат, Пекин не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. «То, как будет решен вопрос с Навальным — проблема, которой должна заниматься только Россия, — пояснил Ван Вэньбинь. — При осуществлении взаимодействия на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям».

Соединенные Штаты во вторник из-за ситуации с Навальным ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретив предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию «любого рода оборонных изделий». В тот же день Евросоюз по той же причине применил аналогичные меры для оказания давления на Москву.

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