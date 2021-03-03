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12:40 (мск), источник: ТАСС

В Кремле считают новые санкции против граждан России вмешательством в дела страны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новые санкции США и Евросоюза в отношении отдельных российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела РФ. Такие ограничения неприемлемы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, — указал представитель Кремля. — Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям». Он пояснил, что в данном случае речь идет об отношениях РФ с США и Евросоюзом. «Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Песков.

В ответ на вопрос, могут ли в Кремле объяснить выбранную США и ЕС стратегию точечных и по сути дублирующих российские законы рестрикций, пресс-секретарь российского лидера заметил: «Это не наша забота — объяснять какую-то мотивацию». Он добавил, что в целом подобные решения — точечные или нет — в Кремле считают «абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования».

«А главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла, — указал Песков. — И в этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение».

Новые санкции, введенные против нескольких российских граждан, по сути дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством, добавил пресс-секретарь президента.

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«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — сказал представитель Кремля.

Связи с ЕС и США по линии силовых ведомств

Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Так Песков ответил на вопрос о том, не поставят ли новые санкции, которые коснулись в том числе генпрокурора РФ Игоря Краснова, под угрозу россиян и в целом международное сотрудничество в этой сфере.

«Здесь нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. Не сомневаюсь, что наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду», — сказал Песков. Он добавил, что «в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали».

Ответные меры

Песков отметил, что профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы со стороны ЕС и США.

У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он добавил, что ответ на эти рестрикции будет наилучшим образом соответствовать российским интересам.

Представитель Кремля отметил, что будет соблюден принцип взаимности. «Принцип взаимности, от него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», — указал он.

Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

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