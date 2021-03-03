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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

СБУ заподозрила в госизмене нескольких украинских политологов

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится предъявить подозрение в государственной измене нескольким украинским политологам, близким к руководству партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и постоянным экспертам заблокированных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает портал Vesti.ua со ссылкой на источники в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Среди вероятных подозреваемых числится известный в стране политолог Михаил Погребинский. В прошлом он работал советником у экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Валерия Пустовойтенко, а сейчас считается близким соратником главы политсовета «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука.

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«Подозрение еще не вручено. Но “черную метку” уже выписали, и не только ему — будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крылья ОПЗЖ», — подчеркнули источники.

Отмечается, что в «черный список» могут попасть еще пять или шесть экспертов, регулярно выступающих на закрытых оппозиционных телеканалах. Им припишут якобы зафиксированные факты получения денег из России. «Спецслужбы работают очень просто: если у них особо нет доказательной базы — подозрения предъявят тем, чьи фамилии звучат в медиа громче и чаще всего», — утверждают собеседники издания.

2 февраля власти Украины приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.

19 февраля санкции были введены против Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что это было сделано в рамках ведомства о финансировании терроризма в Донбассе.

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