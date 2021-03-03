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14:37 (мск), источник: ТАСС

Путин потребовал реагировать на втягивание подростков в незаконные уличные акции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции.

Источник: Пресс-служба Президента России

«То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона, — заметил глава государства, открывая в среду ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. — И в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно».

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Президент отметил возросшую эффективность профилактики правонарушений, в первую очередь в молодежной среде. По словам Путина, позитивные тенденции по этому направлению работы есть, но МВД необходимо и далее вместе с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств, — заметил глава государства. — Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было “соусом” не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, “хорьковых” целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети».

Как подчеркнул Путин, нужно «работать так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья». «Собственно, вы так и делаете, — добавил он. — Хочу вас за это поблагодарить и прошу никогда об этом не забывать».

Глава государства также напомнил, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный законом контент. «За невыполнение названных требований установлены серьезные штрафы» — указал президент. Он подчеркнул, что здесь «важно обеспечить действенную правоприменительную практику, четко разделяя свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов».

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