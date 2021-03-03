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15:08 (мск), источник: Газета.Ру

Малькевич объяснил, что стоит за волюнтаризмом Twitter

Twitter стал одной из самых политизированных площадок как на родине, в США, так и в мире, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе американских президентских выборов мировое сообщество увидело, как ведущая интернет-платформа может без зазрения совести действовать у себя “дома”. Вполне ожидаемо было, что и на территории других стран (тем более не союзных США) они будут вести себя не менее решительно, преследуя свои цели», — отметил он.

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«В июне 2020 года Париж выступил с заявлением, что, если “в какой-то момент Twitter сочтет, что обстоятельства в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями и продолжать расширяться, и, если по разным причинам будет слишком много нестабильности, безусловно, компании будут рады в Европе, и особенно во Франции”. Вероятно, страна не ожидала, что после того, как протянула руку помощи социальной сети, та посмеет “строить козни” против ее официальных лиц. Но никто также не ожидал, что интернет-платформа пойдет и против действующего американского президента, однако бигтех показал свое истинное лицо», — считает Малькевич.

«Блокировкой французского депутата и отказом поддерживать информационные кампании правительства Франции Twitter ясно дал понять, что действовал, действует и будет действовать только исходя из своих интересов. Президент России, лидеры других стран и представители международных организаций неоднократно отмечали, что Twitter и другие крупные цифровые платформы возомнили себя наднациональными государствами и ставят себя выше существующей законной власти, позволяя себе вступать с ней в противостояние. Они игнорируют требования регуляторов и даже предписания судов: с ними невозможно договориться. Страны должны жестко пресекать такое поведение бигтеха, требуя беспрекословного соблюдения законодательства», — констатирует эксперт.

«Twitter — это частная корпорация, ведомая исключительно жаждой прибыли, — напомнил Малькевич. — Ей безразличны интересы общества и государства. Страны не должны бояться потерять такого игрока на рынке. Необходимо четко стоять на своих позициях и поставить бигтех перед выбором: либо корпорации продолжают зарабатывать деньги, но работают в правовом поле и уважают цифровые права пользователей или они теряют рынок».

Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Акимов

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