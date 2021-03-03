Литва отказалась выдать Тихановскую властям Белоруссии

По словам представителей ведомства, Вильнюс никогда не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям у себя на родине.
«В Минске это прекрасно знают», — заявили в министерстве.
2 марта белорусский СК сообщил, что инициирует процесс экстрадиции Тихановской из Литвы. Политика обвиняют в призывах к захвату власти, организации экстремисткой группировки и других преступлениях. Она была объявлена в розыск в Белоруссии и России.
Сама Тихановская считает свое преследование исключительно политическим и отвергает все обвинения. После президентских выборов 9 августа 2020 года она инициировала создание Координационного Совета оппозиции, который оспаривает их результаты и добивается смены власти в стране путем санкций и масштабных акций протеста.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты за отставку президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.