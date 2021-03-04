Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 мартаОткрытие памятника Минину и Пожарскому, премьера «Лебединого озера» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
01:34 (мск), источник: Коммерсантъ

США заявили о деструктивной роли России в мире

США назвали действия России и Китая стратегическими вызовами в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Вашингтон считает, что КНР — единственный конкурент, который может бросить вызов международной системе, а Россия играет «деструктивную роль» в мире.

Источник: AP 2020

«Китай стремительно становится все более уверенным в себе. Это единственный конкурент, потенциально способный объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе. Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на международной арене», — говорится в документе, который опубликовал Белый дом.

Читайте также
«Америка вернулась»

США утверждают, что Россия и Китай «серьезно инвестировали в усилия» на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать Вашингтону защищать его интересы и интересы союзников.

Вместе с тем Вашингтон настроен на «значимый диалог с Россией и Китаем» в сфере военных технологий, которые влияют на стратегическую стабильность.

Отмечается, что США привержены контролю над вооружениями. «Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений», — говорится в положениях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил отношения с Китаем в качестве основного зарубежного приоритета администрации президента Джо Байдена. Он заявил, что страна представляет собой «самое большое геополитическое испытание» в этом столетии. Отношения с Россией, по его словам, представляют для США серьезный вызов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
Пашинян пытается удержать власть своим излюбленным методом
Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19
Нападение в Швеции расследуют как покушение на убийство
Гол Миранчука помог «Аталанте» выиграть, Кокорин не забил
Фото на миллион: американец «поймал» МКС на фоне Луны
Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков (видео)
Заледеневший город-призрак в России показали на видео
Gnezdo.ru
Что отличает женщину, у которой давно нет мужчины
Такое терпят только одиночки: мужчины это знают
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Hi-Tech
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с камерой на 108 Мп раскрыли до анонса Недорогой камерофон
Горячие темы на Авто
Люблю активный отдых, но автомобиль обычный седан. Идея создать сервис по прокату вездеходов. 443
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 284
Толерантность и сострадание. 285
просто подумалось. 263
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Звезда «Солдатов»: куда исчез и что с ним сегодня
Причина ухода Пескова от жены вызвала удивление
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
7 внуков звезд СССР, за которых не стыдно
Леди
69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме Компанию актрисе составили Макеева, Ардова и другие звезды
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь