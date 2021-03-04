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08:37 (мск), источник: Известия

Помпео допустил свое участие в президентских выборах 2024 года

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, в случае если экс-глава государства Дональд Трамп не выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году, он сам может принять участие в президентской гонке. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Fox News.

Источник: Reuters

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке», — отметил Помпео в эфире телеканала.

Он также подчеркнул, что продолжает стремиться наводить общественный порядок в рамках консервативного движения, частью которого, по его словам, американское общество уже давно является.

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1 марта Дональд Трамп заявил, что сменивший его на президентском посту Джо Байден провел самый худший месяц на должности главы государства в современной истории США. По его мнению, новая администрация уже доказала, что они «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки».

В тот же день Трамп отметил, что прошедшие в ноябре 2020 года президентские выборы были сфальсифицированы, а верховный суд и другие суды не захотели ничего с этим сделать. Трамп призвал провести реформы.

28 февраля Майк Помпео заявил, что ряд шагов администрации президента США Джо Байдена ослабят американскую экономику и дадут преимущество Китаю. В тот же день Трамп рассказал о том, что его политическая карьера еще не закончилась. Он подчеркнул, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена 46-м президентом США 7 января. В Вашингтоне 20 января прошла церемония его инаугурации. Байден принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

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