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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров попросил у ФБР вознаграждение за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что предприниматель Евгений Пригожин, которого разыскивает ФБР, находится у него в гостях в Грозном. В качестве доказательства он приложил фотографию. Господин Кадыров попросил обещанное вознаграждение в размере $250 тыс.

Источник: РИА "Новости"

«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

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Он заявил, что не сможет забрать деньги с иностранных счетов из-за санкций США и ЕС, поэтому предложил упаковать деньги в «чемоданчик купюрами по $20» и передать в Грозный.

«После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев», — заявил Рамзан Кадыров.

ФБР ранее объявило о розыске 13 россиян, в том числе Евгения Пригожина, которые подозреваются во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Ведомство заявило, что господин Пригожин «предположительно контролировал и санкционировал операции “Агентства интернет-исследований”, направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах». Евгений Пригожин на это заявил, что российская угроза — это страшилка, которая нужна для «прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом».

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