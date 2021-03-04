10:41 (мск), источник: РБК
МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за «Спутник V»
В ведомстве подчеркнули, что высказывание главы правительства Словакии о передаче «закарпатской Украины» России было неуместным.
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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку
«Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания
Корчок также подчеркнул, что за несколько дней до инцидента министры очень хорошо общались в Киеве.
После этого он добавил, что существует предвзятое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывания Матовича некорректными, отметив, они портят «дружеские и очень искренние отношения» между Украиной и Словакией. Позднее внешнеполитическое ведомство сообщило, что в МИД вызвали временного поверенного в делах Словацкой Республики на Украине Матуша Корбу, украинская сторона выразила ему протест. Кроме того, Киев потребовал официальных извинений от
Словакия — вторая страна Евросоюза, одобрившая использование российской вакцины «Спутник V». Согласно действующему плану, в страну будут поставлены 2 млн доз препарата. Предполагается, что 1 млн доз Словакия получит уже в