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10:43 (мск), источник: ТАСС

Захарова: США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут рассматривать любую страну в качестве соперника, если она будет составлять им конкуренцию в какой бы то ни было сфере.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о соперниках Вашингтона.

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«Основным врагом они [США] будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их [коллективного Запада во главе с США] союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах. Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе, — сказала Захарова. — С Китаем те же самые проблемы».

«Как только они поняли, что Китай по целому ряду экономических показателей уже давно опередил Соединенные Штаты, технологически предложил миру и 5G, и много новых технологий, осваивая космическое пространство весьма успешно, вот тогда они опять забили в набат и опять начали придумывать, как сдерживать и Китай», — добавила дипломат.

В среду госсекретарь США во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны, заявил, что администрация президента Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем. По словам Блинкена, серьезный вызов для Соединенных Штатов представляют в том числе Россия, Иран и КНДР.

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