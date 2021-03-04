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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден назвал «неандертальским мышлением» отказ от масок в штатах США

Президент США Джо Байден назвал «неандертальским мышлением» решение губернаторов штатов Техас и Миссисипи отменить масочный режим.

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Источник: AFP 2020

«Надеюсь, сейчас уже всем понятно, что маски имеют значение (…). И меньше всего нам сейчас нужно такое неандертальское мышление: “Все хорошо, снимайте маски, забудьте о них”», — подчеркнул президент.

Он призвал не отказываться от масок и соблюдать все меры предосторожности для борьбы с COVID-19.

В конце февраля глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в общественных местах до 2022 года из-за пандемии коронавируса. Он предсказал, что вспышки заболевания еще будут возникать в стране в течение продолжительного времени, однако массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

По последним данным, за все время пандемии в Штатах выявлено более 28,7 миллиона случаев заболевания. Больше 518 тысяч человек скончались от осложнений, вызванных пневмонией.

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