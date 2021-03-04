Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни, — я за», — отметил глава государства. «Предложение отличное», — добавил президент.
«В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», — пояснил он.
Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед.
Владимир Путинпрезидент России
Он напомнил, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму и региональные парламенты. «Переговорю и с руководством “Единой России” и готов переговорить с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров для того, чтобы они обратили на это внимание», — пообещал Путин.
Президент добавил, что сущность волонтерства, которое зародилось в России намного раньше, проявилась особенно ярко в период пандемии, когда пришлось бороться буквально за жизни людей.
Эту тему в ходе встречи поднял Владимир Самокиш, депутат думы Томска, волонтер акции «Мы вместе». По его словам волонтеры стали «открытием последнего года».
«Будучи депутатом с определенным стажем, я считаю, что во всех органах власти у нас, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтеров. И в Государственной думе, и в законодательных собраниях субъектов Федерации», — сказал он. По мнению Самокиша, неравнодушие и активная позиция волонтеров позволит им быть полезными и эффективными во власти.
Депутат также «от всего волонтерского сообщества Томской области» выразил благодарность главе государства за то, что он постоянно уделяет внимание вопросам волонтерства.