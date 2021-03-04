18:05 (мск), источник: Ведомости
Захарова назвала «ничтожными» новые санкции ЕС против России
Санкции, которые Европейский союз (ЕС) ввел против высокопоставленных российских чиновников
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«Данные меры, которые были предприняты Евросоюзом в обход Совета Безопасности ООН, являются ничтожными с
Захарова также ответила на заявление ЕС, что их санкции призваны заставить Россию изменить свое поведение. По мнению представителя МИД, это означает, что Россию заставляют вести себя, как западные страны. При этом она подчеркнула, что те зачастую ведут себя «непотребно»: вмешиваются во внутренние дела других государств, расправляются с «неугодными» СМИ и политическими деятелями, используют силу для решения собственных задач и демонстрируют «абсолютно не прогнозируемое поведение на международной арене».
Захарова подчеркнула, что Россия не будет вести себя так, как западные страны, потому что это противоречит представлению Москвы о международных отношениях.
2 марта ЕС ввел против России санкции в связи с предполагаемым отравлением Навального и его последующим осуждением на тюремный срок по делу «Ив Роше». Ограничения