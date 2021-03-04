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19:19 (мск), источник: ТАСС

Сенаторы США просят Байдена ввести санкции против «Северного потока-2»

ТАСС, 4 марта. Группа из 40 американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена «быстро и в полной мере» ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Источник: AP 2020

В письме сенаторов от 3 марта, которое оказалось в распоряжении агентства, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока-2», назвав его «полностью неадекватным».

По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.

В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», против которых на тот момент уже действовали рестрикции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока-2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности». Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.

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