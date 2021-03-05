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00:19 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: США и Британия рассматривают возможность дополнительных санкций против России

ТАСС, 5 марта. США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химического оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Источник: AP 2020

По его данным, рассматриваются различные варианты от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны.

Как отмечает Bloomberg, Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая ее оказывать давление на Москву. Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных санкций против РФ с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

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США планируют ввести второй, более масштабный пакет рестрикций в отношении России, если она не согласится на определенные условия, сообщили источники агентства. Речь идет о гарантиях того, что Москва откажется от применения химоружия и допустит инспекции на объекты, где оно, предположительно, может находиться.

Отмечается, что президент США Джо Байден может ввести санкции против российских бизнесменов в рамках «Акта Магнитского», который предусматривает использование односторонних ограничительных мер в отношении должностных лиц РФ, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. Кроме того, если США вновь заподозрят Россию в серьезном нарушении международного запрета на использование химоружия, власти страны могут прибегнуть к рестрикциям, которые распространятся на суверенный долг РФ, при условии, что на такие же меры пойдут и в Европе.

США и Великобритания консультируются между собой по вопросу новых санкций в отношении России. Комментариями МИД Соединенного Королевства и Совета национальной безопасности Белого дома Блумберг пока не располагает.

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