Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 мартаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
24Скончался актер Андрей Мягков
11:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Единая Россия» занялась полиаморией

Партия хочет запретить ее пропаганду.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вслед за запрещенной «пропагандой гомосексуализма» депутаты от «Единой России» обратили внимание на другие сексуальные практики. Обсуждая партийный проект «Крепкая семья», они предложили запретить «пропаганду бисексуальности и полиамории». Без таких мер невозможно поднять рождаемость в стране, считают депутаты и сенаторы. В ходе дискуссии авторы идеи неоднократно заявляли о тлетворности западных ценностей — и одновременно признавали, что европейские страны гораздо лучше справляются с поддержкой семей и материнства.

Новость
Россияне не готовы забыть гендерные роли

В четверг «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» провела конференцию «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ». В ней участвовали депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Совета федерации и Общественной палаты, представители РПЦ, Союза православных женщин и Объединения многодетных семей Москвы. Конференцию модерировала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, известная позицией, что с эпидемией ВИЧ необходимо бороться в первую очередь пропагандой целомудрия и супружеской верности.

Стебенкова представила вице-спикера Госдумы Петра Толстого: «Это легендарная личность, многодетный отец, который отстаивает семейные ценности». «В России все более или менее разделяют скрепы, над которыми любят посмеиваться наши диванные либералы, — высказался он.— Это семья. Но сегодня многодетная семья в России — равно бедная семья». Толстой рассказал, что за последние 30 лет Россия потеряла 20 млн человек, а через десять лет эти цифры приблизятся к 30 млн.

Депутат честно признал, что причинами демографической ямы стали отсутствие социальных гарантий и снижение доходов населения.

В такой ситуации женщины боятся рожать даже одного ребенка, а ведь стране нужны минимум три от каждой россиянки, убеждал он собравшихся. «По опросам ВЦИОМ, 49% женщин готовы были бы родить первого ребенка при материальной поддержке государства, а 28% родили бы третьего. Но ведь кроме маткапитала и льготной ипотеки есть и повседневная жизнь», — признал вице-спикер. Он рассказал, что в одном российском регионе у женщины родилось четверо детей — а власти отказались предоставить ей жилье. «Это позор! А вот в Финляндии сразу дают дом», — сказал Толстой.

Еще один многодетный отец, член Общественной палаты Павел Пожигайло заявил, что россиянам не хватает религиозности:

Когда в Чечне стали рожать по 8−10 детей? Тогда, когда все стали мусульманами.
Павел Пожигайло
член Общественной палаты

Он похвастался, что сам воспитывает восьмерых детей, и свои репродуктивные успехи связал с религиозностью. «Я привез жену из Парижа в 1999-м, она была супермоделью, — не без гордости рассказывал член ОП.— Потом она начала ходить в храм и счастливо живет. Хотя на нас, многодетных, православных, часто смотрят как на мракобесов». Отец восьмерых детей признался, что готов «на время бросить семью» — но по уважительной причине: поехать агитировать за традиционные ценности.

Новость
Суд в Китае обязал мужа заплатить бывшей жене за домашний труд

В зале все-таки спросили, где в бюджете взять деньги на поддержку многодетных матерей. «Бюджет пока можно не трогать», — отмахнулся Пожигайло. Он предложил символическую поддержку — сделать многодетных матерей символом героизма и вручать им медали. «Металла в России должно хватить», — успокоил член Общественной палаты.

Тему уязвимости России перед западными ценностями, которыми «пытаются растлить нашу молодежь», продолжил депутат от «Единой России» Владимир Крупенников.

Он посоветовал эффективнее уничтожать эту «заразу» «в зародыше» и тут же несколько нелогично потребовал запретить «пропаганду абортов». Крупенников предложил также ужесточить законы против пропаганды ЛГБТ, запретить пропаганду полиамории и бисексуальности.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов внес в список главных врагов общества атеизм, безбожие, феминизм, экстракорпоральное оплодотворение, ЛГБТ и эвтаназию.

«Если родители решили не рожать детей, то и дети ответят тем же», — привел он аргумент, с которым трудно поспорить.

Новость
Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

Без особых эмоций обошлось выступление лишь одного спикера. Эксперт демографического прогнозирования Российского института стратегических исследований Сергей Галиев сообщил депутатам и сенаторам, что программа материнского капитала не дала России хороших демографических результатов. Ведь по ее итогам на одну женщину все равно приходится не более чем «полтора ребенка». Он обратился к опыту Франции и Израиля, где выплаты родившей ребенка женщине приравниваются к средней зарплате, «это дает ей право выбора — рожать или работать», чего у российских женщин, по его словам, нет.

Участники конференции предложили поддерживать беременных ежемесячным пособием в размере 1,5 МРОТ — до достижения ребенком полутора лет. Вспомнили все-таки и про финский дом, предложив предусмотреть в законе погашение ипотеки после рождения четвертого ребенка. Ну, а дальше — запрет «пропаганды безопасности абортов», бисексуализма, трансгендерности и полиамории.

Мария Литвинова

 Путин на коллегии МВД назвал вещи своими именами
Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от COVID
Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ
Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта
За сутки в России выявили на 3% меньше заразившихся COVID-19
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Китай повысит пенсионный возраст
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Горячие темы на Авто
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 303
Толерантность и сострадание. 306
просто подумалось. 285
Что такое не везёт, или снова бабахнуло 273
Кино
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд В столице представили драму «Угрюм-река», основанную на одноименном романе Вячеслава Шишкова
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Gnezdo.ru
Похоже, что обычная скульптура? А вы присмотритесь
Некрасивые жены семерых российских красавцев
Причина ухода Пескова от жены вызвала удивление
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь