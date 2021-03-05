11:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Единая Россия» занялась полиаморией
Партия хочет запретить ее пропаганду.
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Вслед за запрещенной «пропагандой гомосексуализма» депутаты от «Единой России» обратили внимание на другие сексуальные практики. Обсуждая партийный проект «Крепкая семья», они предложили запретить «пропаганду бисексуальности и полиамории». Без таких мер невозможно поднять рождаемость в стране, считают депутаты и сенаторы. В ходе дискуссии авторы идеи неоднократно заявляли о тлетворности западных ценностей — и одновременно признавали, что европейские страны гораздо лучше справляются с поддержкой семей и материнства.
В четверг «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» провела конференцию «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ». В ней участвовали депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Совета федерации и Общественной палаты, представители РПЦ, Союза православных женщин и Объединения многодетных семей Москвы. Конференцию модерировала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, известная позицией, что с эпидемией ВИЧ необходимо бороться в первую очередь пропагандой целомудрия и супружеской верности.
Стебенкова представила
В такой ситуации женщины боятся рожать даже одного ребенка, а ведь стране нужны минимум три от каждой россиянки, убеждал он собравшихся. «По опросам ВЦИОМ, 49% женщин готовы были бы родить первого ребенка при материальной поддержке государства, а 28% родили бы третьего. Но ведь кроме маткапитала и льготной ипотеки есть и повседневная жизнь», — признал
Еще один многодетный отец, член Общественной палаты Павел Пожигайло заявил, что россиянам не хватает религиозности:
Когда в Чечне стали рожать по 8−10 детей? Тогда, когда все стали мусульманами.
Он похвастался, что сам воспитывает восьмерых детей, и свои репродуктивные успехи связал с религиозностью. «Я привез жену из Парижа в 1999-м, она была супермоделью, — не без гордости рассказывал член ОП.— Потом она начала ходить в храм и счастливо живет. Хотя на нас, многодетных, православных, часто смотрят как на мракобесов». Отец восьмерых детей признался, что готов «на время бросить семью» — но по уважительной причине: поехать агитировать за традиционные ценности.
В зале
Тему уязвимости России перед западными ценностями, которыми «пытаются растлить нашу молодежь», продолжил депутат от «Единой России» Владимир Крупенников.
Он посоветовал эффективнее уничтожать эту «заразу» «в зародыше» и тут же несколько нелогично потребовал запретить «пропаганду абортов». Крупенников предложил также ужесточить законы против пропаганды ЛГБТ, запретить пропаганду полиамории и бисексуальности.
«Если родители решили не рожать детей, то и дети ответят тем же», — привел он аргумент, с которым трудно поспорить.
Без особых эмоций обошлось выступление лишь одного спикера. Эксперт демографического прогнозирования Российского института стратегических исследований Сергей Галиев сообщил депутатам и сенаторам, что программа материнского капитала не дала России хороших демографических результатов. Ведь по ее итогам на одну женщину все равно приходится не более чем «полтора ребенка». Он обратился к опыту Франции и Израиля, где выплаты родившей ребенка женщине приравниваются к средней зарплате, «это дает ей право выбора — рожать или работать», чего у российских женщин, по его словам, нет.
Участники конференции предложили поддерживать беременных ежемесячным пособием в размере 1,5 МРОТ — до достижения ребенком полутора лет. Вспомнили
Мария Литвинова