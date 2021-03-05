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03:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели санкции против минобороны и МВД Мьянмы

Власти США ввели санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы в связи с переворотом в этой стране, сообщается на сайте американского Минторга. Также под санкции попали две коммерческие организации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые контролирует минобороны страны.

Источник: AP 2020

Американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продаж двум министерствам и двум компаниям. Отмечается, что лицензирование будет осуществляться «с презумпцией отказа».

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Решение о санкциях будет опубликовано в Федеральном реестре США и вступит в силу 8 марта.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя санкции, написал в Twitter, что США «продолжат принимать меры против хунты и призывать к демократии в Мьянме».

Напомним, в начале февраля ВС Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов.

После переворота в крупных городах страны начались акции против хунты. В ходе протестов в среду, 3 марта, погибли 38 человек. С начала февраля погибло больше 50 человек. Арестованы 1,2 тыс. человек.

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