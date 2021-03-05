США ввели санкции против минобороны и МВД Мьянмы

Американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продаж двум министерствам и двум компаниям. Отмечается, что лицензирование будет осуществляться «с презумпцией отказа».
Решение о санкциях будет опубликовано в Федеральном реестре США и вступит в силу 8 марта.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя санкции, написал в Twitter, что США «продолжат принимать меры против хунты и призывать к демократии в Мьянме».
Напомним, в начале февраля ВС Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов.
После переворота в крупных городах страны начались акции против хунты. В ходе протестов в среду, 3 марта, погибли 38 человек. С начала февраля погибло больше 50 человек. Арестованы 1,2 тыс. человек.