06:58 (мск), источник: РБК
Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию
Итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию крупной партии вакцины от коронавируса, разработанной
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Речь идет о партии в 250 тыс. доз, произведенных на заводе AstraZeneca в Италии. По данным FT, Рим уведомил Евросоюз о своем решении на прошлой неделе в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.
Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошло на этот шаг
При этом, как заявил CNN официальный представитель Евросоюза, с 30 января по 1 марта Брюссель одобрил 174 запроса на поставки препарата. Речь идет об экспорте в Аргентину, Бахрейн, Канаду, Чили, Китай, Мексику, Южную Корею, ЮАР, США и другие страны.
Еврокомиссия в конце января ввела механизм, который позволяет Брюсселю блокировать экспорт вакцины в том случае, если производители препаратов не исполнили обязательства по заказам внутри блока. На прошлой неделе
В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз. В AstraZeneca заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны. В конце января глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания отстала от графика производства на два месяца.