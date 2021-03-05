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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России новую льготу для пенсионеров, которая позволит им приобретать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене.

Источник: РИА "Новости"
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Соответствующее письмо политик направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.

Как пояснил Сухарев, в настоящее время некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, однако пенсионеры к ним пока не относятся. При этом многие пожилые россияне вынуждены тратить крупные суммы, чтобы иметь возможность посетить родственников, которые проживают в других регионах, а зачастую даже в других федеральных округах.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов», — призвал депутат в своем обращении.

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