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09:58 (мск), источник: ТАСС

Мишустин: основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен быть завершен до осени

КОЛЬЦОВО /Новосибирская область/, 5 марта. /ТАСС/. Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Источник: Reuters

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин в ходе посещения центра «Вектор».

Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «Эпиваккорона». «Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено «Вектором», — сказал премьер.

Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет.
Михаил Мишустин

Директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников «Вектора» заставляют пересмотреть стратегию развития центра. «В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить», — сообщил он.

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