Мишустин: основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен быть завершен до осени

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин в ходе посещения центра «Вектор».
Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «Эпиваккорона». «Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено «Вектором», — сказал премьер.
Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет.
Директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников «Вектора» заставляют пересмотреть стратегию развития центра. «В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить», — сообщил он.