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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай повысит пенсионный возраст

Пенсионный возраст в Китае будет поэтапно повышаться с учетом совершенствования системы пенсионного страхования. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, пишет «Интерфакс».

Источник: AP 2020

Правительство также планирует работать над достижением адекватного уровня рождаемости и улучшать систему социального обеспечения.

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По оценкам экспертов, к 2035 году в стране два работающих станут содержать одного пенсионера, а к 2050 году 35 процентов населения страны составят люди пенсионного возраста. В настоящее время мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины — 55 летнего.

Ранее в российском правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

Также сенатор высказался за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно. Кроме того, он предложил снизить требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа. К 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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