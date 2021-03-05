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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Болсонару призвал бразильцев не ныть на фоне рекордной смертности от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал граждан страны прекратить ныть из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Смертность от COVID-19 в Бразилии достигла рекордных показателей на этой неделе. В среду было зафиксировано 1910 смертей — самый высокий показатель за все время пандемии. В четверг их число снизилось до 1699, но в стране обнаружили свыше 75 тысяч новых случаев заражения вирусом.

На фоне растущей смертности глава государства призвал граждан прекратить жаловаться. «Как долго вы собираетесь сидеть по домам и все закрывать? Никто больше не может этого выносить. Нам жаль погибших, но нужно что-то с этим делать», — заявил Болсонару.

Ранее бразильский лидер объяснил свое нежелание вводить эпидемиологические меры тем, что людей ожидает «вечная жизнь с коронавирусом». Он призвал региональных политиков отказаться от обязательного контроля за соблюдением социальной дистанции и вместо этого «научиться жить с вирусом». По мнению Болсонару, ограничения ни к чему не приведут.

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