Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 мартаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
14:14 (мск), источник: ТАСС

В Минцифры заявили, что абоненты в России не останутся без домашнего интернета

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Абоненты, использующие беспроводный широкополосный доступ в интернет, не останутся без связи, несмотря на окончание срока решения на использование необходимых для этого частот. Вопрос продления разрешения будет рассмотрен скоро, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — передала пресс-служба ведомства слова директора департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрея Канцурова.

По его словам, уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет.

«При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил он.

К примеру, весной 2012 года компания Yota при отключении WiMAX-сети сама позаботилась о своих абонентах и при запуске сети по технологии LTE бесплатно заменила модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.

Речь идет о нескольких тысячах абонентов.

Новость
Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян

По словам представителя «Ростелекома», речь идет о нескольких тысячах пользователей беспроводного ШПД в некоторых регионах России. «Речь идет о юридической коллизии, связанной с разрешением на использование радиочастот. Мы рассчитываем, что разрешение будет продлено. Для этого есть все основания, но просто в 2021 году еще ни разу не проводились заседания ГКРЧ, которая должна принять соответствующее решение», — отметили в компании.

В компании заверили, что интересы абонентов для нее в приоритете, и она будет делать все, чтобы они не пострадали. «В крайнем случае — будем предлагать альтернативные способы подключения», — уточнил представитель «Ростелекома».

Ранее РБК со ссылкой на участников рынка писал о том, что операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания 11 марта 2021 года срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4−3,6 ГГц. По данным РБК, активнее всего за продление сроков выступали «Ростелеком» и «Мегафон».

Частоты 3,4−3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4−3,8 ГГц, который считается наиболее перспективным для развития 5G. Вместе с тем для коммерческой эксплуатации полосы 3,4−3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона, которого пока нет и не появится в ближайшем будущем.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G
Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
«Единая Россия» предложила запретить пропаганду полиамории
Перечислены русские слова, которые сложно объяснить иностранцу
В центре Земли обнаружили новую структуру
Здоровье
17-летняя девушка узнала о собственной беременности за считаные минуты до родов Она не понимала, что с ней происходит.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Горячие темы на Авто
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 303
Толерантность и сострадание. 306
просто подумалось. 285
Что такое не везёт, или снова бабахнуло 278
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Определили дату ухода Жириновского со всех постов: заявление уже подписано
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 187
Жара 78
Растяжки у девочки- подростка 76
Какой чудесный день 52
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь