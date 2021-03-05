В Минцифры заявили, что абоненты в России не останутся без домашнего интернета

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — передала пресс-служба ведомства слова директора департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрея Канцурова.
По его словам, уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет.
«При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил он.
К примеру, весной 2012 года компания Yota при отключении WiMAX-сети сама позаботилась о своих абонентах и при запуске сети по технологии LTE бесплатно заменила модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.
Речь идет о нескольких тысячах абонентов.
По словам представителя «Ростелекома», речь идет о нескольких тысячах пользователей беспроводного ШПД в некоторых регионах России. «Речь идет о юридической коллизии, связанной с разрешением на использование радиочастот. Мы рассчитываем, что разрешение будет продлено. Для этого есть все основания, но просто в 2021 году еще ни разу не проводились заседания ГКРЧ, которая должна принять соответствующее решение», — отметили в компании.
В компании заверили, что интересы абонентов для нее в приоритете, и она будет делать все, чтобы они не пострадали. «В крайнем случае — будем предлагать альтернативные способы подключения», — уточнил представитель «Ростелекома».
Ранее РБК со ссылкой на участников рынка писал о том, что операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания 11 марта 2021 года срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4−3,6 ГГц. По данным РБК, активнее всего за продление сроков выступали «Ростелеком» и «Мегафон».
Частоты 3,4−3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4−3,8 ГГц, который считается наиболее перспективным для развития 5G. Вместе с тем для коммерческой эксплуатации полосы 3,4−3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона, которого пока нет и не появится в ближайшем будущем.