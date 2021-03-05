Мишустин встретился с подопечной из «Лидеров России» и поздравил ее с назначением

15:17 (мск), источник: Lenta.Ru
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Как отмечается, Мишустин вместе с Некрасовой осмотрел несколько лабораторий учебного заведения и встретился с учащимися. В ходе беседы с ними он заявил, что правительство уже приняло решение о строительстве нового учебного кампуса для СУНЦ, в котором разместятся общежитие, лаборатория,
«Я обещаю, что я возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», — пообещал премьер, добавив, что реализация проекта начнется в ближайшее время.
Мишустин также подчеркнул, что конкурс «Лидеры России», на котором он выступал куратором Некрасовой, является «цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных специальных школ».
О том, что Некрасова получила должность руководителя СУНЦ в Новосибирской области, стало известно в начале февраля. До этого она стала победительницей третьего сезона «Лидеров России».
Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.