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15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин встретился с подопечной из «Лидеров России» и поздравил ее с назначением

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился со своей подопечной по всероссийскому конкурсу «Лидеры России» Людмилой Некрасовой и поздравил ее с назначением на должность директора Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, Мишустин вместе с Некрасовой осмотрел несколько лабораторий учебного заведения и встретился с учащимися. В ходе беседы с ними он заявил, что правительство уже приняло решение о строительстве нового учебного кампуса для СУНЦ, в котором разместятся общежитие, лаборатория, физико-математическая школа и развлекательный центр.

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«Я обещаю, что я возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», — пообещал премьер, добавив, что реализация проекта начнется в ближайшее время.

Мишустин также подчеркнул, что конкурс «Лидеры России», на котором он выступал куратором Некрасовой, является «цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных специальных школ».

О том, что Некрасова получила должность руководителя СУНЦ в Новосибирской области, стало известно в начале февраля. До этого она стала победительницей третьего сезона «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.

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