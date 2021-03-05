Офис Зеленского призвал США ввести «новые всеобъемлющие санкции» против России

«Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате (контактной группе), чтобы сделать их наиболее эффективными, — сказала она. — США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии. Мы заинтересованы в наращивании военного сотрудничества с США».
По мнению Свириденко, Киеву и Вашингтону необходимо противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».
«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, — отметила заместитель главы офиса президента. — Было бы замечательно, если бы санкции касались и “Северного потока — 2”. Прекращение этого проекта критически важно для нас».
Сотрудники Атлантического совета разработали доклад, в котором предлагают администрации Байдена увеличить военную помощь Украине до $500 млн в год, укрепить сотрудничество Киева с НАТО, а также нарастить давление в отношении «Северного потока — 2».
США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности». Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что «Северный поток — 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять «политические пункты» минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.
Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.