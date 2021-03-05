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21:15 (мск), источник: РБК

Третья страна утвердила изменения налогового соглашения с Россией

Власти Люксембурга ратифицировали протокол об изменении налогового соглашения с Россией. Об этом сообщает пресс-служба российского Минфина. Он предусматривает увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов, исключения сделаны для институциональных инвестиций и публичных компаний.

Источник: РИА "Новости"

«Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Москва получила соответствующее уведомление от Люксембурга. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта, а его положения будут применяться с 1 января 2022 года.

В Минфине напомнили, что соглашение было подписано в Москве представителями обеих стран в ноябре прошлого года. Со своей стороны Россия завершила все необходимые процедуры в конце 2020-го, после чего уведомила об этом Люксембург. 30 декабря документ был подписан президентом Владимиром Путиным.

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Россия и Люксембург подписали протокол 6 ноября. Тогда в Минфине говорили, что ратификация протокола должна была состояться до конца года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

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Ранее аналогичное соглашение было заключено Россией с Кипром и Мальтой. Также в декабре прошлого года Россия приступила к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, где зарегистрированы многие крупные российские компании, в том числе «Яндекс» и «ВымпелКом». Минфин провел переговоры с Амстердамом и предложил условия, аналогичные тем, которые ранее обговаривались с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что Москва занимает жесткую позицию по вопросу пересмотра соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения, хотя, по его словам, королевство пока сопротивляется этому.

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