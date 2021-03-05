Правительство рекомендует перевести работников старше 65 лет на удаленку

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ», — говорится в постановлении правительства.
Этим же документом правительство признало утратившим силу несколько постановлений. В частности, они определяли порядок оформления электронных больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, если в регионах введена самоизоляция для людей в возрасте 65 лет и старше.
Ранее власти Москвы объявили об отмене с 8 марта режима изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Им разблокируют социальные карты.