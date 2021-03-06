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00:51 (мск), источник: Известия

Путин подписал указ об увеличении грантов в области культуры

Президент России Владимир Путин увеличил бюджет грантов в области культуры и искусства, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 марта.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов начиная с 2021 года — 8502,6 млн рублей в год», — сказано в документе.

Кроме того, московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина был включен в перечень получателей грантов.

В сентябре прошлого года Фонд президентских грантов выделил на поддержку креативных индустрий около 8 млрд рублей.

К ним относят архитектуру, проектирование, дизайн, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов.

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