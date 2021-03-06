03:30 (мск), источник: РБК
В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi
Технология
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«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — рассказал он.
По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах, возможно, будут использоваться другие технологии, например спутниковое подключение, уточнил он.
3 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что ведомство должно активнее выявлять в сети тех, кто вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия, в том числе в несанкционированные акции. Люди, которые распространяют детскую порнографию и доводят детей до самоубийства, делают это для достижения своих эгоистических и «хорьковых» целей, говорил президент.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта президент снова обратился к проблеме угрозы интернета, указав, что он способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен «моральным» законам.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта сообщила, что Россия изучает опыт других стран в области политики по отношению к социальным сетям. По ее словам, власть «не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты». Матвиенко указала, что необходимо разработать меры, которые заставят крупные зарубежные