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03:30 (мск), источник: РБК

В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi

Технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». По его словам, к концу года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — рассказал он.

Что будет расцениваться как негативная информация, министр не уточнил.

По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах, возможно, будут использоваться другие технологии, например спутниковое подключение, уточнил он.

Также Кравцов сообщил о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ под названием’Сферум", которая уже тестируется в 15 регионах.

3 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что ведомство должно активнее выявлять в сети тех, кто вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия, в том числе в несанкционированные акции. Люди, которые распространяют детскую порнографию и доводят детей до самоубийства, делают это для достижения своих эгоистических и «хорьковых» целей, говорил президент.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта президент снова обратился к проблеме угрозы интернета, указав, что он способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен «моральным» законам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта сообщила, что Россия изучает опыт других стран в области политики по отношению к социальным сетям. По ее словам, власть «не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты». Матвиенко указала, что необходимо разработать меры, которые заставят крупные зарубежные IT-компании выполнять российские законы и требования Роскомнадзора.

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