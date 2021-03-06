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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Кравчук пригрозил России «радикальными шагами» из-за позиции по Донбассу

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными шагами», если она не признает себя стороной конфликта. Он считает, что Россия «не хочет мира на Донбассе».

Источник: РИА "Новости"

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24». Украинская делегация думает над возможными предложениями.

По его словам, Россия «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня».

При этом он уточнил, что Украина не позволит России действовать так, как она хочет и сделает все, чтобы «поставить Россию в рамки международного права».

Кравчук сообщил, что украинская сторона планирует искать другие договоренности.

«Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе вызывает серьезные опасения. По его словам, Москва надеется, что Киеву удастся не допустить провокаций и стороны не перейдут «красную черту», начав полноценные боевые действия.

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