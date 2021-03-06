03:34 (мск), источник: РБК
В Минэнерго Украины назвали сроки отключения от энергосистемы России
Энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в 2022 году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ходе
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Процесс синхронизации [с европейской энергосистемой] выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС [объединенная энергетическая система] Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E», — сказал Витренко.
Он отметил, что Украина зависима от поставок ядерного топлива и угля из России и хочет сменить поставщика энергоресурсов. Минэнерго не поддерживает импорт электроэнергии из двух соседних стран и «нарабатывает механизмы прохождения
В конце февраля глава украинского Минэнерго заявлял, что Киеву не придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии на отопительный сезон 2021/2022, если своевременно отремонтировать тепловые и атомные электростанции.
Кроме того, отказаться от российской и белорусской электроэнергии Украине позволит подключение к европейской электросети не позднее 2023 года, говорил Витренко. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о планах Киева отключиться от электросетей России и Белоруссии до конца 2023 года.
В декабре прошлого года на Украине были приняты поправки в закон «О рынке электрической энергии», согласно которым в стране запрещается импорт российского электричества на договорной основе. Однако позже украинские власти возобновили импорт электроэнергии из соседних стран.