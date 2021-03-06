Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины

05:30 (мск), источник: Lenta.Ru
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Сразу несколько словацких политиков после закупки российской вакцины раскритиковали действия правительства. Как пишет РИА Новости, в частности, два
«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть [препарат] назад. Никогда!», — написал премьер.
Он также добавил, что не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.
Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри страны. Глава МИД Словакии Иван Корчок обрушился с критикой на