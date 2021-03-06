Украина заявила о необходимости преодолеть доминирование олигархов

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», — сказано в заявлении офиса президента в Facebook.
Офис господина Зеленского считает, что за два года на посту президента он сделал для деолигархизации «в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов».
В заявлении сказано, что борьба с олигархами подразумевает не только уголовные разбирательства, но и создание условий для прозрачной и конкурентной среды для бизнеса.
«Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — заключили в офисе.
5 марта США ввели санкции против господина Коломойского, его жены и детей. Им запрещен въезд на территорию США. Бизнесмена обвинили в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014—2015 годах. Также США обеспокоены его постоянными усилиями «по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».