Сенатор заблокировал кандидатуру главы ЦРУ из-за «Северного потока-2»

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал господин Круз в Twitter.
Как отмечает Bloomberg, сенатор может существенно задержать процедуру утверждения, но не полностью остановить ее. Тед Круз требует расширить санкционный список судов и компаний, которые участвуют в строительстве.
Ранее к Джо Байдену обратилась группа из 40 сенаторов-республиканцев, требуя немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и еще не попавших под ограничения. До этого США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и ее владельца — компании «КВТ-РУС», которые уже были под ограничениями.
4 марта оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к работам по достройке трубопровода. Срок завершения проекта был продлен до сентября.