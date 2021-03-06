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09:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден продлил режим санкций против Ирана

Президент США Джо Байден еще на год продлил санкционный режим против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. Режим был введен в 1995 году и регулярно продлевается.

Источник: Reuters

В сообщении отмечается, что действия и политика правительства Ирана продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

К таким действиям господин Байден отнес распространение и разработку ракет и других вооружений, региональную агрессию, поддержку террористических групп и деятельность Корпуса стражей Исламской революции.

Режим санкций против Тегерана был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона из-за подозрений в содействии терроризму. Он подразумевает запрет американским компаниям на торгово-экономическое взаимодействие с Ираном.

Ранее иранский МИД сообщил, что страна отказывается от предложения ЕС начать контакты с США для урегулирования ядерного кризиса. Сообщалось также, что Тегеран ждал от администрации господина Байдена гарантий «снятия некоторых санкций», однако Вашингтон на это не пошел. Заявление иранской стороны вызвало разочарование администрации США.

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