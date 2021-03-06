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11:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Россия и Франция без огласки взаимно выслали дипломатов в конце 2020 года

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Франция осуществили взаимную высылку дипломатов в конце 2020 года, однако данный шаг не предавался огласке. Об этом сообщила газета Les Echos.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, Франция выслала одного из сотрудников экономического департамента посольства России в Париже. Россия по принципу взаимности отправила на родину сотрудника экономического департамента посольства Франции в Москве.

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«В конце 2020 года страны пытались сохранить, по крайней мере внешне, хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности на фоне предполагаемого отравления Алексея Навального, — пишет Les Echos, отмечая при этом регулярные контакты между президентами России и Франции, а также объявление о договоренности по поддержке французских малых и средних предприятий на российском рынке. — И именно в этот момент происходит высылка дипломатов. Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем».

Издание отмечает, что французское диппредставительство отказалось комментировать данную информацию. Тем не менее, в конце 2020 года сразу несколько высокопоставленных французских чиновников совершили визит в Москву: в ноябре — глава МВД Жеральд Дарманен, после него — министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари. Также, утверждает газета, в декабре в Москву приезжал дипломатический советник Елисейского дворца Эмманюэль Бон.

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