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15:37 (мск), источник: Известия

Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что известные ему данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» являются достаточно хорошими. Об этом он рассказал в интервью греческому телеканалу Skai в субботу, 6 марта.

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Источник: РИА "Новости"

«Данные, которые я знаю о “Спутнике V”, достаточно хороши. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, ведь у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал эксперт.

В январе репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер, который работает в Москве, рассказал, почему решил прививаться «Спутником V». Он похвалил работающих над вакциной российских ученых.

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По его мнению, «политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний» этого препарата, который «кажется подлинным достижением» ученых из России, которые продолжают «давнюю и легендарную практику разработки вакцин».

Краммер подчеркнул доступность этой вакцины для населения и указал на отсутствие в московских клиниках очередей на прививку.

Согласно опубликованным в начале февраля авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта российская вакцина зарегистрирована в более чем 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной против коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа прошлого года. Итоговая эффективность составила 91,4%, профилактическая эффективность против тяжелых случаев — 100%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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