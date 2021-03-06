Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст

Сообщения о якобы готовящемся новом повышении пенсионного возраста ошибочны, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков.
Так он прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который заявил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и будет готовить предложения о новом повышении.
Сообщения о том, что правительство после пенсионной реформы 2018 года планирует еще раз повысить возраст выхода на пенсию, появлялись и ранее, в том числе и со стороны Рашкина. В начале сентября 2019 года депутат утверждал, что рабочая группа правительства прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин. Источник «РИА Новости» в аппарате правительства тогда назвал заявления депутата «полным бредом».
Позже о планах повысить пенсионный возраст на три года сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в комментарии изданию «Свободная пресса». Песков тогда также опроверг эту информацию, заявив, что такой темы на повестке дня нет.
О повышении пенсионного возраста в июне 2018 года объявил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев.
По ее условиям пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться начиная с 2019 года и в итоге составит 65 лет для мужчин (ранее было с 60 лет) и 60 лет для женщин (ранее — с 55 лет).
Занимавший тогда пост министра труда и соцзащиты Максим Топилин называл основными «бенефициарами» пенсионной реформы неработающих пенсионеров. Он уточнял, что в результате реформы государство сможет сэкономить более 3 трлн руб., которые пойдут на увеличение пенсий темпами, опережающими инфляцию.
В 2020 году Пенсионному фонду в два раза был увеличен трансферт из федерального бюджета на сбалансированность его бюджета (часть расходов на выплату страховых пенсий, которая не покрывается страховыми взносами работодателей) — с 840,5 млрд руб., изначально планировавшихся на 2020 год, до почти 1,7 трлн руб. Реформа повышения пенсионного возраста предназначалась для сокращения трансферта на сбалансированность бюджета ПФР.
Численность пенсионеров на 30 сентября 2020 года составила 43,35 млн, сократившись с начала прошлого года на 0,2 млн человек, следует из данных Счетной палаты со ссылкой на информацию ПФР. В 2020 году действовал переходный период по увеличению возраста для назначения пенсии: они назначались на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста (в 55,5 года женщинам 1964 года рождения и в 60,5 года мужчинам 1959 года рождения). Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин завершится в 2028 году.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства России.