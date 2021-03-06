19:37 (мск), источник: ТАСС
Мадуро привился вакциной «Спутник V»
ТАСС, 6 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на странице
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Президент Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Глава Венесуэлы сообщил на своей странице в Twitter, что его жена привилась вместе с ним. «Мы с Силией Флорес получили первые дозы “Спутника V”. Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала», — написал президент.
Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в Венесуэле 18 февраля.
Первая партия «Спутника V» прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный
В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу «Спутника V» для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.