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19:37 (мск), источник: ТАСС

Мадуро привился вакциной «Спутник V»

ТАСС, 6 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на странице пресс-службы лидера страны в Twitter.

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Источник: Reuters

«Президент Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Глава Венесуэлы сообщил на своей странице в Twitter, что его жена привилась вместе с ним. «Мы с Силией Флорес получили первые дозы “Спутника V”. Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала», — написал президент.

Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в Венесуэле 18 февраля.

Первая партия «Спутника V» прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу «Спутника V» для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

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