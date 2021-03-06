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20:06 (мск), источник: Известия

Мурашко обсудил с главой ВОЗ одобрение «Спутника V» для экстренного использования

Глава Минздрава России Михаил Мурашко по видеосвязи обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили журналистам в субботу, 6 марта, в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, в ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению коронавируса, включая вакцинацию, укрепление здоровья населения и повышение доступности медпомощи.

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«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины “Спутник V” в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована более чем в 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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