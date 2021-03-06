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22:31 (мск), источник: РБК

Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн

Сенат конгресса США одобрил пакет мер помощи национальной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает CNBC. На ее стимуляцию пойдут $1,9 трлн, план основан на программе, предложенной президентом Джо Байденом.

Источник: AP 2020

Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. При этом все республиканцы в верхней палате проголосовали против этой меры, а все демократы — за, уточняет USA Today. Один сенатор-республиканец — Дэн Салливан от штата Аляска — не присутствовал на голосовании.

Теперь документ отправят в палату представителей, которая должна будет его одобрить, затем — на подпись Байдену. Демократы ожидают, что законопроект будет принят до 14 марта.

Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн в середине января, еще до вступления в должность президента. Часть этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, часть — на оказание помощи населению. В частности, законопроект предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Остальные деньги должны пойти на помощь местным властям, школам и предприятиям. При рассмотрении документа было внесено несколько поправок.

Президент призывал конгресс принять документ как можно скорее. Республиканцы предлагали урезать пакет поддержки до $600 млрд. По их мнению, большинство из денег, предлагаемых Байденом, пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики после пандемии. Байден с их предложением не согласился.

По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 2020 году ВВП страны упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. В 1946 году падение составило 11,6%. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл считает, что на восстановление рынка труда в США, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, могут потребоваться годы. В апреле прошлого года уровень безработицы в стране достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года показатель опустился до 6,3%.

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