Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн

Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. При этом все республиканцы в верхней палате проголосовали против этой меры, а все демократы — за, уточняет USA Today. Один сенатор-республиканец — Дэн Салливан от штата Аляска — не присутствовал на голосовании.
Теперь документ отправят в палату представителей, которая должна будет его одобрить, затем — на подпись Байдену. Демократы ожидают, что законопроект будет принят до 14 марта.
Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн в середине января, еще до вступления в должность президента. Часть этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, часть — на оказание помощи населению. В частности, законопроект предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Остальные деньги должны пойти на помощь местным властям, школам и предприятиям. При рассмотрении документа было внесено несколько поправок.
Президент призывал конгресс принять документ как можно скорее. Республиканцы предлагали урезать пакет поддержки до $600 млрд. По их мнению, большинство из денег, предлагаемых Байденом, пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики после пандемии. Байден с их предложением не согласился.
По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 2020 году ВВП страны упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. В 1946 году падение составило 11,6%. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл считает, что на восстановление рынка труда в США, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, могут потребоваться годы. В апреле прошлого года уровень безработицы в стране достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года показатель опустился до 6,3%.