Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз

«МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1 572 прослушанных телефонных разговора. Эти разговоры передавались функционерам МВД. МВД завершило следствие, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе», — заявил Вулин, отметив, что дело передано в прокуратуру.
По словам Вулина, прослушивался сам президент, его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.
Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.
4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации в Белграде. Сообщается, что ОПГ маскировалось под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах «Райко Митич» (домашняя арена клуба «Црвена звезда») и «Партизан». По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока не поступало, идет следствие.
20 октября 2020 года Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу «не удастся победить государство».