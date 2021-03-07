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00:42 (мск), источник: РБК

Греция продлила разрешение на въезд для 1000 россиян

Власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление, опубликованное в официальном вестнике греческого правительства. Действующее разрешение действует до 8 марта включительно. Греческие власти решили продлить его до 06:00 по местному времени (07:00 мск) 22 марта.

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Источник: Reuters

Граждане России, собирающиеся приехать в Грецию, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия в страну, а также подтверждение брони в гостинице или другом месте для проживания.

Кроме того, россияне за день до прибытия в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в стране. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.

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Попасть в Грецию можно только воздушным путем. Рейсы из России могут прибывать в три греческих аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. В аэропорту прилета могут выборочно попросить сдать тест на COVID-19, в этом случае приезжий до получения результатов не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в €5 тыс.

Греческие власти впервые в период пандемии разрешили въезд для 500 россиян в неделю в сентябре, впоследствии действие разрешения неоднократно продлевалось. Российские власти приняли решение о возобновлении авиасообщения с Грецией с 8 февраля. Рейсы из Москвы в Афины осуществлятся два раза в неделю.

По данным на 6 марта, в Греции с начала пандемии выявлено 203 978 случаев заболевания COVID-19, из которых скончались 6705 человек.

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