Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
24Скончался актер Андрей Мягков
05:16 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил об «очень сильном ударе» по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал OBOZREVATEL TV.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов. «Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. “Ленты.ру”), которые ввел президент — это очень мощные шаги», — сказал он.

Политик добавил, что закрытие каналов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине». «Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — отметил Поцелуйко.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против главы Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».

 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскритиковал похороны Сталина в годовщину его смерти
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
В Испании назвали новую угрозу для Европы из-за пандемии
Православные христиане отмечают Масленицу
Названа вероятная причина пожара на трубопроводе на реке Обь
Принца Гарри обвинили в «объявлении войны» королевской семье
Евросоюзу грозит потеря до 100 млрд евро из-за темпов вакцинации
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Мягков?
Назван лучший мини сериал за всю историю Netflix
Важное заявление Зеленского
США и Китай идут на перемирие: чего стоит ожидать
Авто
Самые быстрые женщины в мире: кто они? Автогонки — один из немногих видов спорта, где женщины соревнуются наравне с мужчинами. В истории было немало случаев, когда за рулем девушки превосходили всех соперников. О них мы и расскажем
Кино
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием Актеры посетили премьеру нового шоу «Крюк» в Москве
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 1044
Я-то в чем виновата? 656
Бабушки не должны внуков смотреть? 555
С Весной! Картинки 523
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь