Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 мартаМеждународный женский день, вступление на престол Анны Стюарт и другие события
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
09:35 (мск), источник: РБК

NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Источник: AP 2020

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями.

По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибератаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

Читайте также
Стал известен реальный масштаб кибератаки «русских хакеров»

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, она продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.

Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.

Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате США в феврале 2021 года заявил, что у компании есть «солидные» доказательства причастности Москвы к взлому американских сетей.

В Кремле отрицали причастность России к произошедшему и заявляли, что не поддерживают киберпреступность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности, но не встретила взаимности.

Bloomberg сообщал, что мартовский взлом почтовых серверов Microsoft затронул около 60 тыс. организаций по всему миру, что превращает его в глобальный кризис кибербезопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия останется без интернета с 11 марта
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Цена нефти Brent превысила $71 за баррель
На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области
Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте
Православные христиане отмечают Масленицу
В Испании назвали новую угрозу для Европы из-за пандемии
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Мягков?
Назван лучший мини сериал за всю историю Netflix
Важное заявление Зеленского
США и Китай идут на перемирие: чего стоит ожидать
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против россиянина
Панжинский считает, что Большунов умышленно наехал на палку Клебо
Горячие темы на Авто
Статистика. 347
Прививки 246
О вас думаю -- 173
УРОКИ ИСТОРИИ 168
Новости партнеров
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Определили дату ухода Жириновского со всех постов: заявление уже подписано
Заседание совета. Максютов отчитался о запуске вакцины «ЭпиВакКорона»
Дети
Экс-муж Пелагеи показал редкое фото с 4-летней дочерью от певицы Звездный папа обожает девочку
Леди
Иван Янковский и Диана Пожарская поженились Что известно о предполагаемой свадьбе звезд
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
ПФР сообщил, кому дадут выплату 15 450 рублей в марте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь