NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».
Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями.
По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.
Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибератаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.
О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, она продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.
Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.
Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате США в феврале 2021 года заявил, что у компании есть «солидные» доказательства причастности Москвы к взлому американских сетей.
В Кремле отрицали причастность России к произошедшему и заявляли, что не поддерживают киберпреступность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности, но не встретила взаимности.
Bloomberg сообщал, что мартовский взлом почтовых серверов Microsoft затронул около 60 тыс. организаций по всему миру, что превращает его в глобальный кризис кибербезопасности.