Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 мартаМеждународный женский день, вступление на престол Анны Стюарт и другие события
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция заявила о последствиях после давления США из-за С-400

Давление на Турцию со стороны США из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Источник: AP 2020

В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных руководителей ведомства из-за покупки С-400.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, “либо будет по-нашему, либо никак”, то такой подход подталкивает нас в других направлениях», — сказал господин Калын в интервью агентству Bloomberg.

Читайте также
США обвинили Турцию в подрыве сплоченности НАТО из-за покупки С-400

По его словам, между Турцией и Россией были некоторые разногласия, но их удалось преодолеть «за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же», — сказал он.

Представитель президента отметил, что Турция может располагать С-400 так, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО.

«Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», — сказал Ибрагим Калын.

Поставки российских С-400 в Турцию начались в 2019 году. США неоднократно требовали отказаться от сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных. По его словам, санкции против Анкары помешают Москве получать доходы и усиливать свое влияние.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин на коллегии МВД назвал вещи своими именами
Мошенники придумали схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
Цена нефти Brent превысила $71 за баррель
На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
В России зафиксировали менее 11 тысяч заразившихся COVID-19
Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области
Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте
Православные христиане отмечают Масленицу
Здоровье
Врачиня, докторка, хирургиня: нужны ли нам феминитивы? В честь Международного женского дня проект Здоровье Mail.ru расспросил женщин-врачей об их отношении к феминитивам.
Новости партнеров
Панжинский считает, что Большунов умышленно наехал на палку Клебо
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
В FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Экс-муж Пелагеи показал редкое фото с 4-летней дочерью от певицы Звездный папа обожает девочку
Леди
Иван Янковский и Диана Пожарская поженились Что известно о предполагаемой свадьбе звезд
Новости партнеров
Определили дату ухода Жириновского со всех постов: заявление уже подписано
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Помощь реальная: для тех, кто старше 60 лет, готовят новую льготу
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь