10:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция заявила о последствиях после давления США из-за С-400
Давление на Турцию со стороны США
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В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных руководителей ведомства
«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, “либо будет
По его словам, между Турцией и Россией были некоторые разногласия, но их удалось преодолеть «за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же», — сказал он.
Представитель президента отметил, что Турция может располагать С-400 так, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО.
«Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», — сказал Ибрагим Калын.
Поставки российских С-400 в Турцию начались в 2019 году. США неоднократно требовали отказаться от сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных. По его словам, санкции против Анкары помешают Москве получать доходы и усиливать свое влияние.