12:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли женщин в международных отношениях. Ее слова приводит РИА Новости.
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По мнению Захаровой, время, когда дипломатия в России была преимущественно мужской профессией, уже ушло.
Дипломат подчеркнула, что теперь профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу. Сама она судит коллег именно по их способностям.
«Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют