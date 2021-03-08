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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

«Это чушь»: в Кремле ответили на обвинения в дискредитации вакцин

Песков: в России не занимаются критикой западных вакцин.

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Источник: AFP 2020

В России опровергли заявление американских СМИ о том, что Москва якобы проводит информационную кампанию по дискредитации иностранных вакцин от COVID-19. Как отметили в Кремле, российская сторона ежедневно видит публикации негативного характера о российской вакцине, споры о приобретении которой разворачиваются в Евросоюзе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что Россия якобы причастна к «кампании по дезинформации» о вакцинах от коронавируса производства западных стран. Песков назвал такую публикацию «чушью».

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор с российской стороны.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины “Спутник V” как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал официальный представитель Кремля The Wall Street Journal.

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По сообщению источника издания, спецслужбы РФ якобы развернули кампанию, направленную на дискредитацию при помощи СМИ в интернете вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов.

Как утверждает неназванный представитель структуры Госдепа по отслеживанию дезинформации, существуют четыре небольших интернет-ресурса, «напрямую» связанные с российскими спецслужбами. По информации газеты, к таковым относятся New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Все они, как отметили в публикации, базируются за пределами Соединенных Штатов и находятся во владении иностранцев, а их читательская аудитория невелика. Как указано в материале, эти порталы якобы распространяют данные о побочных эффектах вакцин, ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

The Wall Street Journal привело сведения сотрудника Центра глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США, указывая на по меньшей мере четыре публикации в СМИ, которые были сделаны по инициативе российской разведки. На основании этих материалов можно усомниться в эффективности и безопасности вакцины Pfizer.

Там отмечалось, что усиливаются риски побочных эффектов после ее применения и что Вашингтон ускорил процедуру регистрации препарата.

Вместе с тем представитель Госдепа не привел никаких конкретных доказательств связи ресурсов и их публикаций с Россией.

Также в международном сообществе нередко возникают дискуссии на тему российских вакцин. Как рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов накануне на своей странице в Twitter, многие из его коллег в дипкорпусе выразили заинтересованность в вакцинации прививками, произведенными в России. По его словам, в этом направлении уже ведется работа, но процесс займет некоторое время — по меньшей мере, месяц. «Частично это будет зависеть от европейских властей», — уточнил он.

Незадолго до этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V».

«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — пояснил Мамер.

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Как подчеркнул представитель Еврокомиссии, процедура одобрения вакцин на самом деле проводится Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но вместе с тем есть процедура для экстренных случаев, которая позволяет странам покупать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. По словам Мамера, стратегия ЕК заключается в том, чтобы гарантировать доступ государствам ЕС к препаратам для вакцинации всех граждан объединения.

EMA уже начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор планирует оценить препарат в сокращенные сроки. Из стран Евросоюза применение «Спутника V» в индивидуальном порядке уже одобрили Венгрия и Словакия. Они не стали дожидаться регистрации препарата в ЕС.

Сейчас в мире есть несколько вакцин против коронавируса. В России зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Москве прививочная кампания «Спутником V» стартовала 5 декабря. Этот препарат, по данным на 5 марта, стал вторым по популярности среди вакцин от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, а на третьей строчке разместился Pfizer.

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