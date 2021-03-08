14:06 (мск), источник: Газета.Ру
«Это чушь»: в Кремле ответили на обвинения в дискредитации вакцин
Песков: в России не занимаются критикой западных вакцин.
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В России опровергли заявление американских СМИ о том, что Москва якобы проводит информационную кампанию по дискредитации иностранных вакцин от COVID-19. Как отметили в Кремле, российская сторона ежедневно видит публикации негативного характера о российской вакцине, споры о приобретении которой разворачиваются в Евросоюзе.
«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины “Спутник V” как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал официальный представитель Кремля The Wall Street Journal.
По сообщению источника издания, спецслужбы РФ якобы развернули кампанию, направленную на дискредитацию при помощи СМИ в интернете вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов.
Как утверждает неназванный представитель структуры Госдепа по отслеживанию дезинформации, существуют четыре небольших
The Wall Street Journal привело сведения сотрудника Центра глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США, указывая на по меньшей мере четыре публикации в СМИ, которые были сделаны по инициативе российской разведки. На основании этих материалов можно усомниться в эффективности и безопасности вакцины Pfizer.
Там отмечалось, что усиливаются риски побочных эффектов после ее применения и что Вашингтон ускорил процедуру регистрации препарата.
Также в международном сообществе нередко возникают дискуссии на тему российских вакцин. Как рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов накануне на своей странице в Twitter, многие из его коллег в дипкорпусе выразили заинтересованность в вакцинации прививками, произведенными в России. По его словам, в этом направлении уже ведется работа, но процесс займет некоторое время — по меньшей мере, месяц. «Частично это будет зависеть от европейских властей», — уточнил он.
«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — пояснил Мамер.
Как подчеркнул представитель Еврокомиссии, процедура одобрения вакцин на самом деле проводится Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но вместе с тем есть процедура для экстренных случаев, которая позволяет странам покупать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. По словам Мамера, стратегия ЕК заключается в том, чтобы гарантировать доступ государствам ЕС к препаратам для вакцинации всех граждан объединения.
EMA уже начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор планирует оценить препарат в сокращенные сроки. Из стран Евросоюза применение «Спутника V» в индивидуальном порядке уже одобрили Венгрия и Словакия. Они не стали дожидаться регистрации препарата в ЕС.
Сейчас в мире есть несколько вакцин против коронавируса. В России зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Москве прививочная кампания «Спутником V» стартовала 5 декабря. Этот препарат, по данным на 5 марта, стал вторым по популярности среди вакцин от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, а на третьей строчке разместился Pfizer.