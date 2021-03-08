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15:43 (мск), источник: РБК

Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Незаконная прослушка телефонных разговоров президента Сербии длилась «месяцами, а может быть, даже годами». Об этом в эфире канала TV Pink заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.

Источник: РИА "Новости"

«Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять президента от иностранных служб», — сообщила Брнабич, назвав произошедшее попыткой государственного переворота.

По словам премьера, расследовать случившееся необходимо до конца: «до последнего винтика в этом механизме, до каждого мотива».

Брнабич считает, что к прослушке Вучича могут быть причастны бывшие правительственные чиновники. В переговорах, к которым получили доступ посторонние люди, не было ничего, что могло бы компрометировать президента, они показывают, что Вучич «проводит правильную политику», добавила премьер.

Как сообщил накануне глава сербского МВД Александр Вулин, ведомство зафиксировало 1572 случая незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Отслеживались переговоры не только Вучича, но и его брата Андрия, отца Анджелко и сына Данило. В прослушке, по словам министра, участвовали высокопоставленные сотрудники ведомства. Их допросили на детекторе лжи, а затем дело передали в прокуратуру и суд.

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Мэр города Нови-Сад и зампред Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич предположил, что к прослушке и наблюдению за семьей Вучича причастны «министры, директора и другие партийные чиновники», передает N1Info. При этом он заявил, что рейтинг президента и доверие со стороны граждан к нему «настолько высоки, что даже гипотетически нет смысла говорить о том, что кто-то может подвергнуть его опасности».

О прослушке Вучича стало известно в начале января, тогда глава МВД заявил, что к ней может быть причастна организованная преступная группа. Месяц спустя начальник управления сербской криминальной полиции Богдан Пушич сообщил, что мафия готовила на Вучича покушение. Оно должно было состояться 27 января, в день церемонии открытия памятника Стефану Немане, который считается одним из основателей независимого сербского государства, существовавшего в Средние века. В этих планах, по словам Пушича, была замешана группа, которую возглавлял криминальный авторитет Велько Беливук. В начале февраля в ходе спецоперации группу ликвидировали.

По словам Вучича, полиция пришла к выводу, что именно он был целью мафии, на основе анализа данных и «того факта, что у преступников были снайперские винтовки». Сам президент в этом сомневался.

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